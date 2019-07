Aus Liebe zum Tier: Warum wir Hund und Katze verwöhnen

Genau 49 Prozent von 500 Haustierbesitzern geben in einer aktuellen Online-Umfrage des Meinungsforschungsinstituts Integral an, dass ihr vierbeiniger Liebling in die Federn darf. Für 47 Prozent der Befragten ist das nächtliche Nase-an-Schnauze dagegen ein absolutes No-Go. Die restlichen vier Prozent lassen sich zumindest in Ausnahmefällen erweichen, ein Stück Decke an den haarigen Gefährten abzutreten.

Besitzer bestimmen

„Für Haustiere sind eigene Schlafplätze gleichwertig mit dem Bett. Es ist nur eine Frage der Gewohnheit“, sagt KURIER-Tiercoach Katharina Reitl. Natürlich fänden es die meisten Hunde und Katzen im Bett toll, für sie sei es aber auch kein Drama, nicht hinein zu dürfen. Die Besitzer entscheiden über Körbchen oder Matratze; so wie sie auch in allen anderen Lebenslagen über ihre Schützlinge bestimmen.

Und die Halter meinen es gut. Sie machen Bello und Mieze alias Burli und Mädi zu Familienmitgliedern und verwöhnen sie kostspielig. Tierliebe ist ein evolutionäres Vermächtnis, jetzt kommt hierzulande der Wohlstand dazu. Außerdem machen es neue Erkenntnisse aus der Wissenschaft zunehmend schwieriger, die Vierbeiner nicht zu vermenschlichen.