Darauf hat die Frauenwelt gewartet - oder auch nicht: Mit Aurosa Beer wurde das erste Bier für die Frau entwickelt. Gebraut wird es in Tschechien, vertrieben übers Internet. "Unsere Marke orientiert sich an den Bedürfnisse von Frauen, ungeachtet dessen, dass die Bierindustrie ein eher männliches Business ist", heißt es auf der Homepage. Und: "Aurosa hat einen einmaligen, unverwechselbaren, starken Geschmack, der an die Eleganz der Frauen angepasst wurde."

"Abbildung weiblicher Stärke & mädchenhafter Zartheit"

Das Bier sei ferner eine "Abbildung weiblicher Stärke und mädchenhafter Zartheit". Diese zwei "kontrastierenden Gemüter", die der "weiblichen Essenz" zugrunde liegen, würden sich dem Hersteller zufolge auch im Flaschendesign widerspiegeln. Wie dieses aussieht? Zartrosa, natürlich. Verziert ist die pastellfarben marmorierte Flasche, die eher an Frizzante als an das Hopfengetränk erinnert, mit einem schnörkeligen schwarzen Schriftzug.

#BEERFORHER

Die Markteinführung des Getränks blieb jedenfalls nicht unbemerkt. Ob der auf Social Media angestimmte Tenor den Gründern gefällt, bleibt fraglich. Auf Twitter und Co. zeigen sich viele User gänzlich unbeeindruckt von Aurosa, ja sogar empört über den Vermarktungsansatz des Unternehmens. "#beerforher? Ein Bier für Frauen?!?!?", schreibt eine Userin auf Tiwtter ungläubig. Und fügt hinzu: "Aurosa, bitte verschwinde!". "Moment ... ich habe die ganze Zeit über Bier FÜR MÄNNER getrunken (& genossen - huch!)", postete eine andere Nutzerin mit ironischem Unterton.

#beerforher? A beer for women?!?!? Oh fuck off Aurosa ???? JUST FUCK RIGHT OFF AND TAKE YOUR BEER-FLAVOURED LAMBRINI WITH YOU https://t.co/arIbZpUO39 — Robyn Jankel (@RobynJankel) 21. Juli 2017

Wait...All this time I've been drinking (& enjoying-gasp!) beer FOR MEN??? #beerforher https://t.co/6Fh2SN6jPg — Jennifer Barrett (@JBarrettNYC) 20. Juli 2017

#beerforher is the latest ridiculous marketing ploy that wants to take your lady money: https://t.co/5WOva3r9AV #aurosa pic.twitter.com/ajPhCPLD2o — The National Student (@NationalStudent) 24. Juli 2017

There’s already beer for her. It’s called beer. — Sean Balkwill (@SeanBalkwill) 21. Juli 2017

Is ANY of this for me? I'm so confused. #beerforher pic.twitter.com/f6bxUE8pwP — Caroline Mair (@PlusuneFrambois) 13. Juli 2017

#beerforher a picture of me about to serve a beer in 2012. Hated every second of it. THANK FUCK SOMEONE MADE A BEER FOR ME pic.twitter.com/2rB8ZMyaLB — Maria Aurora (@Maria__Aurora) 13. Juli 2017

Oh thank God someone heard my cry for help and I can finally take a break from pink wine #beerforher #wtf https://t.co/RJ5YB0jAd7 — Faye Brann (@WriterFaye) 21. Juli 2017

"Unsere Botschaft ist anders"

Auf den Gegenwind reagierte man bei Aurosa im Gespräch mit der Cosmopolitan defensiv: "Wir haben nie gesagt, dass Bier nur für Männer ist, wir wollen nur die falsche Wahrnehmung, die es erlangt hat, brechen."

Mit dem Produkt habe man sich nicht in eine sexistische oder feministische Debatte einmischen wollen, so der Sprecher des Konzerns weiter. Und: "Unsere Botschaft ist anders, wir sind hier, um jene Frauen zu unterstützen, die ihre Weiblichkeit und Eleganz feiern wollen, die ein schönes Glas Bier zum Abendessen trinken wollen und etwas genießen wollen, das elegant verpackt ist. Das ist alles. Wir geben ihnen die Wahl, wir geben ihnen Diversität und das sollte nicht mit Scham belastet sein."

Stellt sich abschließend noch die Frage, ob frau mit einer Flasche Dosenbier nicht gleichermaßen "ihre Weiblichkeit und Eleganz feiern" kann ...