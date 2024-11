Shitstorms gegen Politiker? "Es ist widerlich und feige, anonym draufzuhauen"

KURIER: Sie leben in der Weststeiermark und haben gerade den Roman „Heimat“ veröffentlicht. Wie stark dran an der Wirklichkeit Ihrer Heimat ist das? Ist man dort so bauernschlau, so versoffen, so egozentrisch und manchmal auch so korrupt wie in Ihrem Romandorf?

August Schmölzer: Nein, es geht ja um St. Vinzenz, und nicht um St. Stefan. Die St. Stefaner, die den Roman gelesen haben, lachen, freuen sich darüber und identifizieren sich damit überhaupt nicht. Ich habe ja außerdem geschrieben: Es ist eine semifiktionale Liebeserklärung.

Eine recht böse Liebeserklärung.

Es ist halt so, wie die Menschen sind. Wir leben alle in einer Dualität: Das Gute und Böse, aber auch das Offene und Verschlagene. Keine meiner Romanfiguren ist nur böse oder nur gut – wie im richtigen Leben: Bis zum Pfarrer haben sie alle einen Januskopf.