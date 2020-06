Kopftuch: Mehr als ein Stück Stoff

Eine der porträtierten Frauen in Stuibers Buch ist Dudu Kücükgöl. Die Tochter einer türkischen Familie wuchs in Niederösterreich auf und engagiert sich seit ihrer Jugend für Frauenrechte und Politik. Heute ist sie Vorstandsmitglied der Muslimischen Jugend Österreich – und kämpft gegen das Vorurteil, wonach alle Kopftuchträgerinnen unterdrückt und fremdbestimmt wären. "Diese Ansicht empfinde ich als sehr bevormundend. Viele Leute glauben, das Kopftuch sei die Flagge des Islamismus. So ein Blödsinn! Wenn Sie 50 Frauen fragen, warum sie Kopftuch tragen, werden Sie 50 verschiedene Antworten bekommen." Das Kopftuch ist für die 30-Jährige etwas ganz Privates. "Ich mache das alleine mit mir aus."

Mit ihrem Buch wollte Stuiber allerdings auch zeigen, dass nicht nur Frauen mit muslimischem Hintergrund Kopftuch tragen. "Es ist unserer ‚westlichen‘ Kultur gar nicht so fremd." Die Oberösterreicherin Gerda Leitner (70) etwa hat das Kopftuch schon in den 1970er-Jahren getragen – als Accessoire, kombiniert mit großen Sonnenbrillen. Die Mode-Ikonen vieler junger Frauen waren damals, in den 1950er- und 1960er-Jahren, Grace Kelly, Sophia Loren oder Audrey Hepburn. Sie trugen das Kopftuch sowohl in ihren Kult-Filmen als auch privat und machten es so zu einem stylishen Mode-Accessoire.