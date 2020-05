Apple siegt mit Abstrichen gegen HTC

Im Patentkrieg der Smartphone-Hersteller hat Apple einen kleinen Erfolg gegen den Konkurrenten HTC errungen. Die US-Handelsbehörde ITC verhängte ein Einfuhrverbot für HTC-Geräte, die eine von Apple patentierte Technologie einsetzen. Es gilt vom 19. April kommenden Jahres an. Allerdings blieb von zehn Patenten, die Apple ursprünglich ins Feld geführt hatte, in der am späten Montag verkündeten Entscheidung nur eines übrig. Daher sprach der taiwanesische HTC-Konzern in einer Reaktion seinerseits von einem Sieg.