Apple in Verhandlungen mit TV-Medien

Die Pläne von Apple für den Vorstoß ins TV-Geschäft nehmen immer mehr Gestalt an. Apple-Manager hätten in den vergangenen Wochen die Vision des Konzerns für die Zukunft bereits mehreren großen Medienunternehmen vorgestellt, berichtete das " Wall Street Journal" am Montag unter Berufung auf informierte Personen. Zugleich bekräftigten die Quellen, dass Apple an einem eigenen TV-Gerät arbeite.



Apple will demnach das Fernsehen stärker personifizieren. So solle die Technologie Nutzer quer über diverse Geräte wie iPhones, iPad-Tablets und Fernseher erkennen. Zudem habe Apple in einem der jüngsten Treffen eine Technologie beschrieben, mit der man sein TV-Gerät per Stimmeingabe und Gesten steuern könne.