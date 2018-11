Antarktis: Forscher attackiert Kollegen, weil dieser Buchende verriet

Es ist offenbar der erste Fall seiner Art: In der Antarktis hat ein russischer Forscher mutmaßlich einen Wissenschaftlerkollegen mit einem Messer attackiert. Der Grund ist skurril: Wie mehrere Medien, darunter die New York Post, übereinstimmend berichten, habe das Opfer dem mutmaßlichen Täter das Ende von Büchern, die dieser gerade las, verraten – mehrmals.

Buchenden verraten

Demnach hatte sich Sergey Savitsky der Literatur gewidmet, um sich in der kargen und kalten Umgebung die Zeit zu vertreiben. Kollege Oleg Beloguzov, der zusammen mit Savitsky seit vier Jahren auf der Bellingshausen Station auf King George Island stationiert ist, machte ihm die Freude an seinem Hobby offenbar zunichte. "Er sagte ihm die ganze Zeit, wie die Bücher enden würden", heißt es in der britischen Sun unter Berufung auf eine nicht näher genannte Quelle.