Anonymous hackt US-Sicherheitsfirma

Die Hacker-Organisation Anonymous hat nach eigenen Angaben sensible Daten wie Email-Adressen und Kreditkartennummern von tausenden Kunden der US-Sicherheitsfirma Stratfor geknackt. Die Gruppe veröffentlichte am Sonntag im Kurznachrichtendienst Twitter einen Internet-Link zu einer angeblichen Liste von Stratfor-Kunden. Stratfor räumte einen Hackerangriff ein.



Unter den Kunden, deren Daten veröffentlicht wurden, sollen sich nach Angaben der Hacker das US-Verteidigungsministerium, die US-Armee, die US-Luftwaffe und Technologie-Giganten wie Apple und Microsoft befinden. Ein mutmaßlicher Anonymous-Hacker vermeldete über Twitter, die Zugangsdaten für 90.000 Kreditkarten seien geknackt worden. Damit sei es möglich gewesen, von diesen Karten unfreiwillige Spenden im Gesamtumfang von mehr als einer Million Dollar (rund 770.000 Euro) abzubuchen. Unter den genannten Beispielen war eine 494-Dollar-Spende an die Hilfsorganisation CARE von Seiten des US-Verteidigungsministeriums und eine 180-Dollar-Spende von einem Mitarbeiter des Heimatschutz-Ministeriums an das Rote Kreuz.