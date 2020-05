Angi Groß vertritt Österreichs Schüler

Einen weiteren Schwerpunkt will Groß auf die Talenteförderung legen: "Jeder Schüler muss individuell gefördert werden." In einem ersten Schritt könnten in einem Stärkenportfolio ab dem Kindergarten Talente festgehalten und weitergetragen werden. Im zweiten Schritt gehe es dann um die gezielte Förderung: In der AHS-Unterstufe bzw. der Hauptschule/Neuen Mittelschule könnten Schüler dann aus einem "Talentepool" Module nach ihren Interessen auswählen, Unterstützung dafür könnten Vereine leisten. Am Ende der dritten Klasse gebe es dann die Möglichkeit des Besuchs verschiedener Workshops und die Reflexion der eigenen Stärken mit einem Talentecoach, in der Oberstufe ein Modulsystem.

Über die Einrichtung von Ganztagsschulen sollen nach Ansicht von Groß Eltern, Lehrer und Schüler gemeinsam entscheiden. Einer gemeinsamen Schule steht sie ablehnend gegenüber.

Der Zentralmatura steht die von der Schülerunion dominierte Bundesschülervertretung (BSV) prinzipiell positiv gegenüber: "Aber die Umsetzung muss halt passen", so der Bundesschulsprecher des vergangenen Schuljahrs, Felix Wagner. Die BSV will daher in diesem Schuljahr erneut eine Info-Offensive zum Thema starten. Verpflichtend ist die neue Matura an den AHS ab dem Schuljahr 2014/15, an den berufsbildenden höheren Schulen (BHS) ab 2015/16.

Der Zusammenarbeit mit Unterrichtsministerin Claudia Schmied ( SPÖ) stellte Wagner ein gemischtes Zeugnis aus: Sie habe sich im letzten Schuljahr mehr Zeit für die Schülervertreter genommen als früher. Allerdings: "Versprechen werden oft nur eingehalten, wenn man drei, vier, fünf Mal nachhakt." Und vom Zeitpunkt einer Zusage bis zur Umsetzung dauere es oft doch sehr lang.