André Riot Sarcey: Der Clown-Professor aus Frankreich

Ein Augustin stolperte in die Manege. Er hielt eine Trompete in der Hand. Die Hose war ihm zu groß, der breite Mund reichte von Ohr zu Ohr: "Wo ist hier der Eingang?", fragte der Mann mit französischem Akzent und großen Augen. Das Publikum im Zirkuszelt tobte vor Lachen. André Riot Sarcey konnte zufrieden sein mit seinem Auftritt im " Circus Roncalli". Dieser gastierte 1976 erstmals in St. Marx, im dritten Wiener Gemeindebezirk. Der Franzose gehört zu den wenigen heute noch lebenden Clowns, die anfangs dabei waren. Zirka sechs Monate tourte der damals 35-Jährige mit dem Zirkus durch Österreich und Deutschland.

Heute, 40 Jahre später, ist er wieder in Wien – um Clowns zu coachen. Sarcey ist Clownprofessor. Er gründete die Gruppe "Les Nouveaux Nez" und "La Cascade", ein Zentrum für Clownerie in Südfrankreich. Er schreibt Stücke, tritt selber auf und bildet andere aus. Zum Beispiel "Rote Nasen" oder "CliniClowns", die kranke Kinder in Krankenhäusern oder Menschen in Altersheimen besuchen. "Ich habe früh erkannt, dass mir Kinder und Erwachsene zuhören, wenn ich Geschichten erzähle, mit vielen Worten oder durch Pantomime. Man sieht, wie Vorstellungskraft und Kreativität wachsen und glitzern." Egal, ob Spital oder Zirkuszelt, das Publikum macht für ihn keinen Unterschied – die Rolle muss funktionieren. "Es ist die beste Möglichkeit, um Zeit stehen zu lassen und andere zum Lachen zu bringen", sagt André, trinkt den Kaffee aus und geht gegenüber ins Theater Olé, einem kleinen Ort für Clownerie in Wien-Landstraße.