Aktion gegen "Fake News": US-Zeitungskiosk voller falscher Schlagzeilen

"Trump sagt, Amerika hätte Kanada nie seine Unabhängigkeit geben dürfen"; "Texas ist jetzt offiziell ein mexikanischer Bundesstaat"; "Eltern außer sich vor Wut, nachdem ein Kinder-Kampfclub in einem Kindergarten aufgedeckt wurde": All diese Schlagzeilen stehen seit kurzem auf Publikationen an einem Zeitungskiosk in New York.