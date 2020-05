Ärztekammer: Anreiz durch Prämien

Die Untersuchungen im Mutter-Kind-Pass seien nicht nur im Hinblick auf die geistige und soziale Schulreife nötig. Der Vorschuluntersuchung komme auch eine präventive Funktion zu: "Immerhin wird der Grundstein für Zivilisationskrankheiten bereits in der Kindheit gelegt, und zwar durch falsche Ernährung und Bewegungsmangel. Speziell Adipositas ist bei Kindern und Jugendlichen auf dem Vormarsch", heißt es in einer Aussendung der Österreichischen Ärztekammer (ÖÄK). Sie fordert daher ein Anreizsystem, um die niedrige Untersuchungsfrequenz nachhaltig zu heben. ÖÄK-Präsident Artur Wechselberger: „Man muss die Menschen dafür belohnen, dass sie diese kostenlose Leistung im Interesse ihrer Kinder in Anspruch nehmen.“ Vorstellbar sei ein Prämienmodell nach dem Vorbild Oberösterreich: Werden alle Mutter-Kind-Pass-Untersuchungen durchgeführt, erhalten die Eltern eine Prämie. „Die Untersuchungsfrequenz konnte so auf zumindest 65 Prozent gesteigert werden. Der österreichweite Durchschnitt liegt bei 30 Prozent, in Wien sind es gar nur 20 Prozent.“