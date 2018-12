Advent-Essay: Purzelnde Elche aus Holz

Raunzen oder Staunen?

Gleichzeitig stelle ich mir die Frage, wie sehr sich der sogenannte „vernünftige Erwachsene“ überhaupt noch vorfreuen darf. Wir leben in einer Zeit, in der es entweder modern geworden ist, sich in Sorge mit leicht hängendem Blick durchs Leben zu schleppen oder sich rhythmisch atmend und achtsam im Hier und Jetzt zu versenken.

Auf Weihnachten umgelegt klingt das dann so: Mah, Wahnsinn, ich hab immer noch kein einziges Geschenk!, Ist das vielleicht wieder ein Stress! Sowie: Was bitte sollen wir der Gusti-Tant’ schenken, die hat eh schon alles! Ein Nachthemd, den fünften Kerzenständer, Chat noir? Oder in der Achtsamkeits- & Ohm-Version so: Was den Konsum angeht, bin ich voll durchlässig. Kaufe nichts! Aber vom Christkind hätte ich diesmal gerne ein neues Meditationskissen.

In der Zwischenzeit backe ich ein paar asymmetrische Vanillekipferl, höre Dean Martin beim Raunzen zu, atme den Duft von Zimt – und erkläre die Vorfreude zu meinem persönlichen Ausnahmezustand. Indem ich mir ein Staunen gönne und ein Sehnen. Solange ich das noch kann, lebe ich.

Mit oder ohne Rentierstutzen.