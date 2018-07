3-Jährige in Waschmaschine gefangen: Mutter warnt Eltern

Die Mitglieder der Familie McIver stehen nicht alle zur selben Zeit auf. Meistens zumindest. Dann beschäftigen sich die Kinder von Lindsey und Alan McIver die erste Viertelstunde des Tages selbst, bis es auch die Eltern aus dem Bett geschafft haben, wie Mutter Lindsey der Washington Post erzählt.

Am vergangenen Dienstag riss die Eltern der panische Schrei ihres vierjährigen Sohnes Jace aus dem Halbschlaf. Er habe so stark geweint, dass er kaum sprechen konnte, erinnert sich die US-Amerikanerin im Interview. Schließlich konnten die Eltern die drei Worte "Kloe, in, Waschmaschine" im Gebrüll des Buben ausmachen.

Tatsächlich war die dreijährige Tochter des Paares zu diesem Zeitpunkt in der Trommel der Waschmaschine gefangen. Diese füllte sich bereits mit Wasser, als die Eltern in die Waschküche stürzten.

Wie es dazu kam

Wie Mutter Lindsey auf Facebook schildert, sei die Waschmaschine der Familie kürzlich kaputtgegangen. Vater Alan schaffte eine neue an, die – im Unterschied zum alten Gerät – von vorne statt von oben zu befüllen ist. Angezogen von dem unbekannten Gerät hätten die Kinder wohl damit herumgespielt und seien hineingekraxelt. Danach habe Jace im Spiel die Tür zu und den Einschaltknopf gedrückt.

Lindsey und Alan McIver versuchten ihre Tochter sofort zu befreien: "Ich konnte erahnen, dass sie schreit, aber die Maschine ist luftdicht abgeriegelt. Ich riss an der Tür, zog so fest, dass sich die Maschine von der Wand wegbewegte, aber sie blieb verschlossen", erinnert sich der Familienvater an die dramatischen Momente.

Schließlich schafften es die Eltern durch eine Tastenkombination die Tür zu entriegeln. Kloe kroch weitgehend unversehrt heraus. "Es war furchtbar", beschreibt Mutter Lindsay die Situation in ihrem Posting auf Facebook.