Straßenfest mit Musik, Genuss, Flohmarkt und vielem mehr

Geschäfte, Galerien und Parkours-Training mit dem KURIER

Nicht zuletzt präsentieren sich auch die kreativen Geschäfte, Unternehmen und Galerien der Reindorfgasse. So zum Beispiel Prime Tours, der bekannteste Stadtführungsanbieter Wiens, Artivive, die einzige Augmented-Reality-Galerie Wiens, der Radshop mit Werkstatt Popsykkel oder etwa die #METAWARE, die Gimmicks und Gadgets für Geeks und Nerds im Angebot hat.

Das Buchcafé Melange hat eine feine Auswahl an Romanen, Kinder-, Sach- und Geschenkbüchern in seinen Regalen. Neben Büchern auf Deutsch gibt es auch eine Auswahl auf BKS (Bosnisch, Kroatisch, Serbisch), Türkisch und Englisch.

Das passt gut zur Präsenz des KURIER am Reindorfgassenfest. Denn am KURIER Stand wird die Aktion mehrplatz, die neue Diversity-Plattform des KURIER, vorgestellt. Für Besucherinnen und Besucher gibt es außerdem Erfrischungen, sie können in der Zeitung schmökern und: Alle Interessierten haben die Möglichkeit, einen Schnupperkurs im Parkour-Laufen zu machen, jener Street-Sportart, bei der man Hindernisse im urbanen Raum spektakulär überwindet. Halbstündlich gibt es Gratiskurse.

Natürlich findet auch der beliebte Flohmarkt die gesamte Reindorfgasse entlang wieder statt und es gibt ein üppiges Gastro- und Genussangebot.