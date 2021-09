Live-Talk: Wie wichtig ist Bewegung für unseren Körper?

Die Erfolgsgeschichte des ASICS Österreichischen Frauenlaufs begann in den 80er Jahren in New York, als Ilse Dippmann einen Werbeflyer eines Frauen-Laufes in die Hand bekam. Die Idee gefiel ihr so gut, dass sie sie 1988 in Österreich umsetzte und den ersten Frauenlauf organisierte. Seitdem hat er sich stetig weiterentwickelt und Frauen aus über 90 Nationen nehmen bereits teil. Von Hobby-Sportlerinnen bis Top-Athletinnen – der ASICS Österreichischer Frauenlauf zählt zu den führenden Frauenläufen weltweit.

Aufgrund von Corona gibt es einige Neuerungen: es muss dieses Jahr auf die Kinderbetreuung, den Kinderlauf, Duschmöglichkeiten und Zuschaueraktivitäten verzichtet werden. Doch für Dippmann, die selbst seit über 30 Jahren Läuferin ist, steht die gemeinsame Lauferfahrung und Bewegung im Mittelpunkt.



Am 3. Oktober geht das Frauen-Laufevent im Wiener Prater über die Bühne. Anmeldungen sind noch bis 13. September möglich.