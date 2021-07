KURIER bereitet sich für den ASICS Österreichischen Frauenlauf 2021 vor

Am 12. Juli 2021 (KW28) startete das „Fit in 12 Wochen“-Trainingsprogramm im Zuge der Frauenlauftrainings in ganz Österreich als ideale Vorbereitung auf den 33. ASICS Österreichischen Frauenlauf®. Dieser findet am Sonntag, 3. Oktober 2021 in Wien statt.