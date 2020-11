Die digitale KURIER Adventlese verspricht ein besinnliches Programm für daheim

Die KURIER-Adventlese findet heuer dank einem digitalen Format ab Donnerstag, 17. Dezember in Ihren eigenen vier Wänden statt. Beim Online-Event können Sie einem Gespräch zwischen Bestseller-Autor Thomas Raab und KURIER Chefredakteurin Martina Salomon folgen und heiteren Texten der KURIER Redakteurinnen und Redakteure Gabriele Kuhn & Michael Hufnagl, Birgit Braunrath, Guido Tartarotti und Werner Rosenberger lauschen.



Damit auch bei Ihnen zu Hause bei der Adventlesung weihnachtliche Stimmung einkehren kann, erhalten Sie auch Ihr persönliches KURIER Adventpaket mit Pirker Mandellebkuchen, einem Teekanne-Tee und einem KURIER Geschenk. So holen Sie sich besinnliche Weihnachtsstimmung direkt in Ihr Wohnzimmer.