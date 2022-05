WeRunToMove: Laufen, um zu bewegen

"WE RUN TO MOVE!" – so lautet der Leitgedanke des ASICS Österreichischer Frauenlauf®, der am am 22. Mai in der 34. Auflage im Wiener Prater stattfindet. Mit der Empowerment-Kampagne werden alle Läuferinnen aufgerufen, ein sportliches Zeichen für die Ziele und Interessen aller Frauen und Mädchen zu setzen.