KURIER freut sich auf den Österreichischen Frauenlauf

Am 26. Mai findet der 32. Frauenlauf im Wiener Prater statt. Seit mehr als 15 Jahren gibt es im Vorfeld den Fun Run als für den großen Tag.1.590 Frauen und Mädchen waren am Mittwoch, 24. April 2019 beim 17. Frauen Fun Run am Start. Der flache 3 km und 6 km Rundkurs führte bei frühlingshaften Temeperaturen durch den Wiener Prater.

„Der Frauen Fun Run ist das Etappenziel auf dem Weg zum ASICS Österreichischen Frauenlauf®. Viele Lauf-Einsteigerinnen haben beim Fun Run erste Wettkampferfahrungen sammeln können und für erfahrene Läuferinnen ist er ein wichtiger Meilenstein zur Standortbestimmung. In jedem Fall hat jede großartige Leistung gezeigt,“freut sich Frauenlauf-Organisatorin Ilse Dippmann.



Die Veranstaltung war – wie jedes Jahr – ein großer Erfolg. Julia Mayer stellte beim 3 km-Bewerb mit einer Spitzenzeit von 09:32 Minuten einen neuen Streckenrekord auf. Siegerin des 6 km-Bewerbs war mit 22:25 Fiona Aschenbrenner.