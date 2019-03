Enjoy the journey – die Reise zum Österreichischen Frauenlauf

Ilse Dippmann packte das Lauffieber 1986 als sie ihren damaligen Freund zu einem Marathon begleitete. Noch im selben Jahr ging sie selbst beim New York Marathon an den Start. Der Ehrgeiz der vielen Starterinnen brachte Ilse Dippmann dann auf eine Idee: Sie wollte in Österreich einen eigenen Lauf nur für Frauen veranstalten.

Zwei Jahre später, 1988, war es dann soweit. Mit 400 Teilnehmerinnen fand der erste Frauenlauf in Laxenburg statt. Der Rest ist Geschichte.

Dass zur 30. Ausgabe 2017 35.000 Läuferinnen an den Start gehen würden, hätte sich Ilse Dippmann nie träumen lassen. Das verriet sie beim KURIER Plus Gespräch am 12. März auf der Summerstage in Wien.