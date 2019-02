Startschuss: Gemeinsam Trainieren für den Frauenlauf

Ausreden findet man immer, aber, um diese zu umschiffen könne man sich selbst kleine Fallen stellen. Zuerst sollte man sich überlegen, wie das Lauftraining am besten in den Alltag integriert werden kann. "Ich gehe immer schon in der Früh laufen. Wenn mein Wecker läutet dann überleg ich gar nicht lange und drücke nicht weiter. Meine Laufsachen liegen schon bereit und ich bin gleich unterwegs. Würde ich liegen bleiben, wäre ich den ganzen Tag grantig auf mich selbst. Aber so bin ich den ganzen Tag fröhlich und energiegeladen", erzählt Ilse Dippmann.

Passt das Lauftraining besser in die Abendplanung, einfach die Sporttasche schon mit in die Arbeit nehmen. Wenn man erst gar nicht Hause kommt, läuft man gar nicht Gefahr der Sofa-Verlockung zu erliegen. Gut ist es auch sich Verbündete zu suchen, so fordert und motiviert man sich gegenseitig.