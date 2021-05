Zwischennutzungen sind mehr als ein Lückenfüller

Die Vernetzung zwischen Eigentümern und den Zwischennutzern passierte auf Initiative der Agentur „Kreative Räume“. Kostenlos, denn man sei ja kein Makler, betont Uli Fries. „Wir vernetzen im Auftrag der Stadt Eigentümer mit kreativen Raumsuchenden, klären über Rahmenbedingungen auf und beraten bei rechtlichen Fragen.“ Fries nutzt das Gespräch dann auch für einen Aufruf. „Liebe Immobilieneigentümer, melden Sie sich bei uns, die Nachfrage nach Räumen ist groß.“

Bei all den positiven Effekten, die eine Zwischennutzung haben kann, sollte man sie aber auch kritisch betrachten: Problematisch sind Zwischennutzungen dann, „wenn das Ziel von vornherein darin besteht, mithilfe von Kunst und Kultur Aufwertungsprozesse zu initiieren, an deren Ende deren Verdrängung steht“, was leider oftmals der Fall ist. Aber alles ist besser als Leerstand.

Leerstand Gallery

Mit Arbeiten von u. a. Erwin Wurm, Jonathan Meese und Xue Mu. Di. bis Sa. Beatrixgasse 27, 1030 Wien

Dessous

Selbstverwaltetes Atelierhaus mit Ausstellungsfläche im Erdgeschoß. Mitnutzung nach Vereinbarung und je nach Verfügbarkeit möglich. Geblergasse 101, 1170 Wien.

Kulturcafe Max

Der Kulturverein Shizzle betreibt ein leer stehendes Kaffeehaus. Aktuell:

Schaufensterausstellung von Astrid Rothaug, Mariengasse 2, 1170 Wien.

Brut Nordwest

Im Stadtentwicklungsgebiet Nordwestbahnhof entsteht in einer ehemaligen Industriehalle aktuell ein neues Zentrum für die freie Performance-, Tanz- und Theaterszene. Auf Initiative von brut und mit Unterstützung der Stadt Wien wird das zwischengenutzte Gelände als Performing Arts Areal entwickelt, in dem Brut mit der neuen Spielstätte Brut Nordwest, die freie Szene, die Wiener Festwochen und das WUK bis Ende 2023 ein neues Zentrum finden werden. Die Mischnutzung ermöglicht Austausch, Kooperationen und Synergien in der Kulturszene. Nordwestbahnstraße 8-10, 1200 Wien

Kreative Räume Wien

Service für Leerstandsaktivierung und Zwischennutzung.