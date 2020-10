Erst Libro, jetzt Kunst: Pop-up-Galerie in der Praterstraße

Der Leerstand in der Wiener Erdgeschoßzone ist in vielen Gegenden unangenehm sichtbar. Diese toten Flächen wirken sich auch negativ auf das Grätzl, die dort (noch) wirtschaftenden Unternehmer und Bewohner aus. Denn wo kein Schaufensterlicht mehr leuchtet bzw. bespielt wird, wird es schnell düster und leblos. Das Problem ist bekannt, die Lösungen leider oft nicht durchdacht bzw. werden nicht konsequent oder professionell genug verfolgt. Das was die Stadt durchaus aktiv beeinflussen könnte, wird einfach dem Markt überlassen. Aber der regelt das nicht von alleine, denn in vielen Nebenstraßen und in wirtschaftlich unattraktiven Gegenden ohne Laufkundschaft, wird sich eine schicke Boutique wohl kaum niederlassen. Daher braucht es andere Nutzer, die die leeren Geschäftsräume füllen.

Aber auch in besseren Lagen gibt es Leerstand. Zum Beispiel in der Praterstraße 45 im zweiten Wiener Gemeindebezirk. An dieser Adresse befand sich bis März dieses Jahres eine Libro-Filiale, deren Mitarbeiter mit dem Beginn des Corona-Lockdowns die Regale ausräumten. Die rund 300 Quadratmeter im Erdgeschoß standen lange Zeit leer - bis das im selben Haus lebende Paar Stella Reinhold-Rudas und Emanuel Rudas im Lockdown die Idee einer Pop-up-Galerie kam. Da die Räume der Libro-Filiale für ihren Plan perfekt waren, hat man die Hausbesitzer, die zum Glück auch kunstaffin sind, um eine Zwischennutzung gebeten. "Sie waren von unserer Idee sofort begeistert“, freut sich Stella Reinhold-Rudas im Gespräch mit dem KURIER.