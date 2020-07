Zumeist daheim: Kunst der Studierenden in der Corona-Zeit

Die meisten Studierenden reflektieren ihr Leben in der Isolation: Arash Lorestani beobachtet Kartoffeln beim Kochen, das zweite Video heißt „Mostly at Home“. Mitunter wird die Realität mit Sehnsuchtsräumen, der Natur, ergänzt oder kontrastiert – wie in den „Tagebüchern“ von Iklim Dogan, Mika Maruyama und Sophie Stadler. Höhepunkt sind die „Erinnerungsinseln“ von Anna Bochkova und Valerie Habsburg: Installationen aus Plastiken, Skizzen und einem integrierten Video. Bezeichnenderweise heißt die eine Arbeit „Mir fällt die Decke auf den Kopf“.

Und auch Vizerektorin Erhart stellt erleichtert fest, dass die Zeit der „Online-Krücken“, also des digitalen Unterrichts, vorbei ist. Die Ausstellung "Die Akademie schläft nicht" läuft bis 21. August: Montag bis Freitag 12-17 Uhr, Dienstag und Mittwoch bis 18 Uhr. Eintritt frei.