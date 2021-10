Zum Literaturnobelpreis an Abdulrazak Gurnah: Das Leben der Anderen

Es ist aber auch eine differenzierte Schilderung dessen, welche Komplexität in der postkolonialen Welt, die der Westen zumeist nur mit dem Weitwinkelobjektiv betrachtet, übersehen wird. In „Schwarz auf Weiß“ (2004 auf Deutsch) schilderte Gurnah etwa, wie sich der Konflikt in Sansibar nicht gegen die Weißen, sondern zwischen schwarzen, arabischen und indischen Bevölkerungsgruppen aufschaukelte.

Die Akademie würdigt ihn nun für „sein kompromissloses und mitfühlendes Durchdringen der Auswirkungen des Kolonialismus und des Schicksals des Flüchtlings in der Kluft zwischen Kulturen und Kontinenten“. Dass sich der Preis auch fugenlos in eine große aktuelle Diskussion einfügt – nicht zuletzt in den Museen wird gerade diskutiert, wie man mit den geraubten Gütern aus der Zeit des Kolonialismus umgeht –, wird Zufall sein: Die Akademie gehe allein nach dem literarischen Wert, betont sie gerne (besonders laut nach dem Konflikt um Peter Handke).