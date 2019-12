Beethoven für Auge und Ohr im Kunsthistorischen Museum

Initialzündungen

Das Projekt, das ursprünglich vom damals designierten KHM-Direktor Eike Schmidt angestoßen wurde, verknüpft viele Ressourcen des Museumsverbands. Neben Kugler, der vom Theatermuseum kommt, arbeitet der Leiter der KHM-Gemäldegalerie, Stefan Weppelmann, an dem Projekt. Außerdem Kurator Jasper Sharp, der mit Ausstellungen wie „The Shape of Time“ und Retrospektiven zu Mark Rothko, Joseph Cornell und Lucian Freud schon öfters die Brücke zwischen historischer und zeitgenössischer Kunst geschlagen hat. Der Leiter der Kunstvermittlung, Andreas Zimmerman, ist ebenso Teil des Kuratorenteams, das in erster Linie nicht belehren, sondern Scheu abbauen und begeistern will, wie Kugler sagt: „Im Kern geht es darum, Beethoven zu hören, sich packen und sich anstoßen zu lassen.“