Bariton Alexander Grassauer: „Zukunftsstimme“ im Porträt

Erweckungserlebnis Genau das aber darf Grassauer am 3. Juli in Stift Göttweig bei „Klassik unter Sternen“ sowie am 6. Juli in Kitzbühel bei „Klassik in der Alpen“. „Ich befinde mich in einem Zustand freudiger Nervosität“, so Grassauer, in dessen Familie „es absolut keine Musik gab“. Doch was treibt einen jungen Mann dann an, den steinigen Weg in der Klassikbranche zu gehen? „Ich hatte ganz normal Musikunterricht in der Schule, habe ein bisschen Klavier und Orgel gespielt. Aber ich dachte nicht im Traum daran, dass ich Sänger werden könnte.“ Doch dann kam das „Erweckungserlebnis“: „Mein damaliger Musiklehrer hat mir Johann Sebastian Bach ans Herz gelegt, ich habe diese Musik gehört, und dann ist der Schalter umgekippt. Ich wusste, dass die Musik von nun an mein Leben ist. Dass ich eine ganz gute Stimme habe, wurde mir aber erst während meines Gesangsstudiums bewusst.“

Mit seiner „ganz guten Stimme“ hat Grassauer immerhin problemlos die Aufnahmeprüfung an die Musikuniversität geschafft, diverse Wettbewerbe gewonnen, erste Engagements bekommen und bei „ ZukunftsStimmen“ mehr als 80 Mitbewerber aus dem Feld geschlagen.