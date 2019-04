"Klassik unter Sternen": Garanča setzt auf Romantik und die Jugend

Das Besondere: Als Elina Garančas „Friends“ sind heuer erstmals der ukrainische Tenor Dmytro Popov sowie die oft als „neue Callas“ titulierte Sopranistin Nadine Sierra zu erleben. Und natürlich er: Der österreichische Bassbariton Alexander Grassauer, der mit seinen erst 22 Jahren den von Garanča und ihrem dirigierenden Ehemann Karel Mark Chichon ins Leben gerufenen Wettbewerb „ZukunftsStimmen“ gewonnen hat. Neben einem Preisgeld wird Grassauer in Göttweig (und am 6. Juli bei „Klassik in den Alpen“ in Kitzbühel) an der Seite des Weltstars zu hören sein. Grassauer, dem als Preis auch die Goldene Stimmgabel überreicht wurde, sagt: „Es ist ein unfassbares Gefühl und eine große Herausforderung. Ich werde mein Bestes geben.“ Das ist zu erwarten, hat Grassauer laut Garanča doch alles, was eine echte „ZukunfsStimme“ ausmacht: „Charme, Charisma, Jugend, die unbedingte Gier auf der Bühne stehen zu wollen und natürlich Stimme.“