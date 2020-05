"Zero Dark Thirty": Die Jagd nach Bin Laden

Am Anfang bleibt die Leinwand schwarz. Anstelle eines Bildes hört man nur Schreie von Menschen in Todesangst – eindeutig Opfer der Terroranschläge vom 11. September. Dann die ersten Filmbilder, direkt aus einem Geheimgefängnis des CIA. Dort werden „enhanced interrogation techniques“ praktiziert, sprich: Es wird gefoltert. In der Mitte des Raums ist ein Terrorverdächtiger aufgespannt, dessen Körper von einem eigentlich sympathisch wirkenden CIA-Agenten malträtiert wird. Mit Schlägen, Waterboarding – einer schönen Umschreibung für ein Nahtoderlebnis durch simuliertes Ertrinken –, Schlafentzug, sexueller Demütigung und durch das Hineinzwingen des Mannes in eine unfassbar winzige Kiste. „Du gehörst mir“, sagt der freundliche Folterknecht: „Ich werde dir wehtun.“

Knapp zwanzig Minuten von insgesamt 157 halten diese „Verhör“-Szenen an. Doch wie eine Depression legt sich das Elend der Folter über den Rest eines Films, der zehn Jahre später mit der Tötung von Osama bin Laden enden wird.

Kritiker haben Kathryn Bigelow und ihrem Drehbuchautor Mark Boal vorgeworfen, ihr Film erzähle, dass Bin Laden mithilfe von Folter gefunden wurde. Tatsächlich gibt es diesen klaren Zusammenhang nicht. Es sind viele kleine Hinweise, die das große Bild ergeben. Auch Bigelow vorzuhalten, sie würde Folter befürworten, ist Unsinn, hat aber innerhalb Hollywoods bereits zu Aufrufen geführt, den fünffach Oscar-nominierten Film zu boykottieren.