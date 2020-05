ZDF zeigt Mitschnitt des Andrea Berg-Konzerts in Wien

Der deutsche Fernsehsender liefert unter dem Titel „ Andrea Berg – Das Leben ist ein Mosaik“ Einblicke in das Privatleben der 54-jährigen Schlagersängerin. Für diese Spezialsendung stattete der Moderator Giovanni Zarrella seiner gute Freundin Andrea Berg in ihrem Anwesen in Aspach einen Besuch ab – unter Einhaltung des Mindestabstands, versteht sich. Dort genießt die Musikerin die Ruhe, entwirft neue Kleider, näht Gesichtsmasken, kümmert sich um ihre Tiere und setzt sich auch des Öfteren ans Klavier. Tja, Musik hilft auch ihr durch die schwere Corona-Zeit. Aber die Sendung liefert nicht nur private Einblicke, sondern auch Konzertausschnitte aus einem der letzten Konzerte, die Andrea Berg vor dem Shutdown gegeben hat. Und die Schlagersängerin erinnert sich auch mit viel Wehmut an die Vor-Corona-Zeit: Bei den Aufnahmen, die bei ihrem Konzert am 15. Februar in der Wiener Stadthalle entstanden sind, „gehe ich ins Publikum und nehme die Menschen in den Arm. Da gibt's nichts, was zwischen uns ist“, sagte die 54-Jährige und meint damit das verordnete Abstandhalten. „Es fällt mir wahnsinnig schwer, das jetzt anzuschauen. Weil es gerade so unwirklich erscheint, dass es bald wieder kommt. Das tut richtig weh.“