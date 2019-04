Andrea Berg: Durchhalteparolen am Scherbenhaufen

Noch eines scheint Berg von zum Beispiel Helene Fischer zu trennen: Sie will ihrem Publikum gar nicht die heile Welt vorgaukeln, die im Schlager gerne besungen wird. Denn das Leben sei wie ein Mosaik, ein Scherbenhaufen mit vielen Kontrasten. „Ein oranger Stein sticht erst dann hervor, wenn daneben dunklere liegen. Mosaik ist für mich eine Metapher für das Leben, das ja auch nicht immer nur Sonnenschein zu bieten hat.“ Aber am Ende siegt auch in ihren Songs stets das Gute. Immer schön positiv bleiben, empfiehlt die Rotmähnige, die auf „Mosaik“ einige Motivationsspritzen in Form von Songs verteilt: „Steh auf“, „Geh deinen Weg“, denn „Ab sofort wird gelebt“.

Aber muss sie sich nicht auch des Öfteren ärgern; über Menschen, die sie beleidigen, beschimpfen und ihr Dinge unterstellen? „Klar muss ich das. Aber wenn ich mich mal ärgere, mich irgendwo reinsteigere, hole ich mich da immer gleich wieder raus. Da kann ich mich selber therapieren. Für negative Schwingungen habe ich auch gar keine Zeit mehr. Ich bin jetzt 53 Jahre und will mich keine einzige Sekunde mehr mit irgendwelchen Lappalien herumärgern. Die größte Freiheit ist es, sich nicht mehr verbiegen zu müssen, sich nicht mehr verstellen zu müssen, nur damit man anderen gefällt. Das ist eine große Befreiung. Hören wir doch auf, Erwartungen hinterherzulaufen. Wir müssen im Jetzt leben, lebendig sein und jeden Augenblick genießen“, fordert Berg. Das gilt übrigens auch für ihre Musik, die stets mit der Zeit gehen möchte: „Ich probiere gerne neue Sachen aus. Wenn du 26 Jahre lang ‚Hoch auf dem Kilimandscharo, da liegt im Sommer noch Schnee‘ singst, ist das zwar wunderbar, aber irgendwann kommt der Zeitpunkt, an dem man kleine Veränderungen vornehmen will. Und so haben wir angefangen, zumindest bei den Liveshows, den Sound etwas poppiger zu gestalten. Eine Show, ein Album, lebt ja auch von den unterschiedlichen Stimmungen. Man kann zu einigen Songs abtanzen, aber auch in dunklen Momenten des Lebens halt darin finden“, analysiert die Sängerin.