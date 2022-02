Die Nachtgastronomie darf wieder aufsperren

Lange Zeit wurden in vielen Bereichen weitere Öffnungsschritte gefordert, heute wurden sie von der Bundesregierung auch verkündet. So wird es in der Nachtgastronomie ab 5. März keine auf Mitternacht vorverlegte Sperrstunde mehr geben. Auch das Konsumationsverbot bei Veranstaltungen fällt weg.

Das wird die Club-Betreiber, Konzertveranstalter sowie Partygänger und Musikliebhaber natürlich freuen. Erstere haben sich im Vorfeld des Corona-Gipfels auch bereits für eine Öffnung am 4. März ausgesprochen: Man wollte also bereits am Freitag und nicht erst am Samstag (5. März) zu einem "Normalbetrieb" zurückkehren. Dies vor allem angesichts der Tatsache, "dass die Umsätze der Monate März, April und Mai für viele Clubs das wirtschaftliche Überleben während der Sommermonate sicherstellen", heißt es in der Presseaussendung. Sicherstellen will man aber auch einen sicheren Betrieb - die dafür benötigen Präventionskonzepte liegen vor. Daraus wird wohl nichts werden. Denn die Sperrstunde bleibt bis 5. März bei 24 Uhr.