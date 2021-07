Reichardt ist eine Spezialistin für Landschaften, besonders für die Wälder Oregons. Dort lassen sich auch in unserer Gegenwart Geschichten finden, die in die Vergangenheit führen.

Zu Beginn von „First Cow“ geht eine junge Frau mit ihrem Hund am Flussufer spazieren, als das Tier zu graben beginnt. Die Besitzerin kommt näher und gräbt mit: Was sie findet, sind zwei Skelette, die dicht nebeneinander in ihrem Erdbett liegen, als würden sie kuscheln. Das Bild ist unglaublich berührend – und plötzlich befinden wir uns 200 Jahre zurückversetzt, in die Vergangenheit von 1820.