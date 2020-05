„Die Welt als Catwalk – von Stockholm bis Melbourne“ (Prestel) ist kein Reiseführer und kein Fashion-Guide. Es ist viel mehr eine bildgewaltige Momentaufnahme von Menschen mit unterschiedlichem Stil und Geschmack. Zu jeder bereisten Stadt hat Rodic ein persönliches Statement verfasst. Dieses beinhaltet seine Eindrücke, Erlebnisse und Highlights: Dabei achtet er vor allem auf Details: "Es liegt an der Art, wie jeder sein Outfit trägt und zum Beispiel die Ärmel hochrollt", so Rodic über die Menschen in Stockholm.