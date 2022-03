Yury Revich komponierte "Melodia Ukraina" und gibt Online-Konzert

Der Geiger Yury Revich, gebürtiger Russe, der heute in Wien lebt und die österreichische Staatsbürgerschaft besitzt, hat ein kleines Stück komponiert, "das ich der Hoffnung auf Frieden in der Ukraine und ihren Menschen widme". "Melodia Ukraina" wird am Donnerstag im Rahmen eines Online-Konzerts uraufgeführt. "Ich spiele es mit dem Pianisten Wladimir Borodin aus der Ukraine und es wird von Anna Patritsiya aus Russland gefilmt", so der Musiker in einer Aussendung.

"Ich glaube, Sie sind genauso schockiert wie ich über das, was in der Ukraine gerade passiert. Ich bin österreichischer Staatsbürger, aber ich sehe mich als internationalen Künstler, und ich kann einfach nicht glauben, wie es in unserer Zeit zu solchen Aggressionsakten kommen kann. Ich verurteile diesen Angriff der russischen Regierung, ich verurteile diesen Krieg und diesen Wahnsinn", schreibt Revich, der Ehrenbeauftragter von UNICEF Österreich ist. "Ich verurteile alle Kriege, die derzeit auf der Welt stattfinden, und meine Gedanken sind bei den Familien der Opfer. Jede Kunstform, auch Musik, war und sollte immer auch als Plattform genutzt werden, um sich zu äußern. Wir Künstler haben diese Möglichkeit, für das zu kämpfen, was wir für richtig halten. Für Frieden."

Auf dem Programm seines kleinen Online-Konzerts mit Musik ukrainischer und europäischer Komponisten (am Donnerstag, 10. März, um 19 Uhr auf seinem YouTube-Kanal www.youtube.com/revichviolin ) stehen auch Stücke von Myroslav Skoryk und Alemdar Karamanov, das "Ave Maria" von Franz Schubert und das Intermezzo aus Pietro Mascagnis Oper "Cavalleria Rusticana". Es wird gebeten, für eine UNICEF-Aktion zugunsten von ukrainischen Kindern zu spenden.