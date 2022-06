Yann Tiersen: Neues Album, neues Abenteuer

KURIER: Was steht hinter dem kryptischen Albumtitel, Songs die den Namen „11 5 18 12 1 14 14“ tragen

Yann Tiersen: Das Album ist im Grunde genommen meine Arbeit an einer Live-Version von „Kerber“ für die letztjährige Superbooth-Synthesizer-Messe in Berlin: Anstatt das Album zu spielen, habe ich einfach alles gesampelt, was mir wichtig erschien. Entstanden sind so neue Songs, die auf dem „Kerber“-Material basieren.

Mit dem Original hat das aber kaum noch was zu tun.

Das stimmt. Bis auf die Quelle der Samples ist alles anders, alles neu. Da es stark auf eine synthetische Klangerzeugung, bei der ein kontinuierlicher Klang aus vielen kleinen Einzelklängen neu zusammengesetzt wird, basiert, habe ich versucht, die früheren Titel in Zahlen zu übersetzen, die einem bestimmten Code folgen. Wenn man so will, war das genau derselbe Prozess, den ich musikalisch gemacht habe. Der Code ist ziemlich einfach zu entschlüsseln ...

Stecken hinter den Zahlen die Buchstaben des Alphabets?

Ja, genau.