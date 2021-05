Xenia Hausner in der Albertina: Szenen und Szenerien

Dass es sich, wie in den Presseunterlagen zu lesen ist, um eine „umfassende Retrospektive“ handelt, scheint allerdings stark übertrieben. Denn die Schau mit dem treffenden Titel „True Lies“ setzt erst 1992 ein – mit dem Porträt Renate Ankner. Das „Vorleben“ von Xenia Hausner bleibt so gut wie ausgespart.

Die Tochter des Malers Rudolf Hausner, Halbschwester der Filmregisseurin Jessica Hausner wie der Kostümbildnerin Tanja Hausner studierte ab 1972 unter anderem an der Akademie der bildenden Künste in Wien Bühnenbild. Von 1977 an stattete sie Theater- und Opernproduktionen aus – für die Burg wie die Salzburger Festspiele, für den Covent Garden wie das Theâtre Royal de la Monnaie in Brüssel.