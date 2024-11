"Würsteloper": Korruption, Machtgeilheit und ein Krokodü

Schwanzvergleich

In den ersten 20 Minuten ist es eine reine Sausage Party, reine Männersache: Es treffen sich der Baumeister Sandro (Peter Pertusini) und der Beamte Max (Nikolaus Firmkranz) bei Karli’s Würstelstand, um undurchsichtige Geschäfte abzuwickeln, um Dickpics (Schwanzvergleich!) und Sackerl mit Geld auszutauschen.

Karli (Valentin Frantsits), der Betreiber des Würstelstands, gibt den gutgläubigen, lieben, grundehrlichen Menschenfreund, der nichts davon mitbekommt, was die beiden schwindligen wie grauslichen Typen, die er mit seinen österreichischen Bio-Würsten versorgt, für dubiose Geschäfte abziehen. Es geht um den Werner (der im Stück nie auftaucht) und sein geplantes Neubauprojekt in einem Naturschutzgebiet. Diesem Millionenprojekt stehen leider einige Bäume inklusive der dort ansässigen Knoblauchkröte, die streng geschützt ist, im Weg. Aber mit Geld und gekauften Gutachten lässt sich alles lösen - ganz nach dem sehr österreichischen Motto: "A bisserl was geht immer".

Dazu reicht der Karli diverse Köstlichkeiten. Da bekommt man Hunger und Durst, will man sich am liebsten gleich dazu stellen, auf ein Stifterl, ein 16er-Blech und eine Haaße (Burenwurst) mit Senf und einem Krokodü (Essigkurkerl). Aber bei der eklig-schmierigen Gesellschaft dort oben auf der Bühne bleibt man lieber im Publikum sitzen und sieht dem korrupten Treiben zu.