Wrabetz stimmt ORF-Information auf Groß-Umbau ein

Neue Jobs und Chefetagen

Eine Folge dieser Neuaufstellung wird für einiges Blätterrauschen sorgen: Es muss viele Neuausschreibungen für zahlreiche neue (Führungs-)Jobs geben, während bisherige wegfallen. Das könne, heißt’s, „noch laut und blutig“ werden – ORF-Journalisten neigen dazu, für die Unabhängigkeit, die sie meinen, selbst ihrem Chef öffentlich Grenzen aufzuzeigen.

Auf Wrabetz, immer eher Politiker als Manager, muss das Zusammentreffen von baldiger Bau-Fertigstellung, Neu-Organisation und ORF-Wahl im Sommer wie ein Lotto-Treffer wirken. Es tut sich ein riesen Job-Basar auf, zu einer Zeit, in der es für ihn um den Generaldirektor geht.

Derzeit wird in seiner Administration an den Organisationsanweisungen gearbeitet. Stehen die, folgen im Herbst – nach der ORF-Wahl – die Ausschreibungen. Wrabetz, der als Jurist auch selbst Hand anlegt, kann hier Richtungen vorgeben. Auch für den Fall, dass seine seit 2007 dauernde Amtszeit als ORF-Chef am 31. Dezember 2021 endet. All das wird er im Poker mit der ÖVP, die im Stiftungsrat die absolute Mehrheit hat, versuchen auszuspielen.