Wolfgang Fischer im Interview: Ein Schiff ist gekommen

KURIER: Nach zehn Jahren haben Sie mit Ende Jänner das Chef-Büro in der Wiener Stadthalle geräumt. Sind Sie wirklich freiwillig gegangen?

Wolfgang Fischer: Ja, weil ich mich mit großer Freude im wahrsten Sinne des Wortes zu neuen Ufern bewege. Ich habe in diesen Jahren viel erreicht: Rücklagen von 16,5 Mio., Eurovision Song Contest mit zehn Prozent Budget-Unterschreitung, Wetten, dass…?, Theaterpreis Nestroy, Weihnachtstraum, Backstage-Führungen eingeführt und das Studio F als Ausstellungsfläche neu adaptiert – und das bei 1,1 Mio. Besuchern und 300 Veranstaltungen jährlich.

Ihren Job hat nun Matthäus Zelenka, ehemaliger Chef der Wien Ticket Gruppe, übernommen. Konnten Sie bei der Wahl Ihres Nachfolgers ein Wörtchen mitreden?

Nein, und das wäre auch unüblich und würde ich nicht machen. Wien Holding-Chef Kurt Gollowitzer kennt aus eigener Erfahrung ausgezeichnet den Betrieb – viele der oben erwähnten Erfolge haben wir gemeinsam erreicht – und braucht keine Zurufe.

Was wünschen Sie Ihrem Nachfolger?

Vor allem wünsche ich meinem Nachfolger, dass endlich das Live-Geschäft wieder angeht, Tipps hat Matthäus Zelenka nicht notwendig.

Was werden Sie an Ihrem alten Arbeitsplatz vermissen?

Eine Vielzahl wahnsinnig engagierter, lieber Kolleginnen und Kollegen, die tollen Künstler und Shows, die ich erleben durfte, das klasse Nibelungenviertel und die „Piazza“ Roland-Rainer-Platz.

Was war Ihr Lieblingsplatz in der Stadthalle?

Das Foyer der Halle D oder Halle F wenn die Türen aufgehen und glückliche Menschen mit einem Lächeln im Gesicht in großer Vorfreude in die Halle drängen. Hoffentlich ist es bald wieder so weit.

Welchen Gast hätten Sie gerne noch persönlich in Empfang genommen?

Da gibt es viele. Von den jüngeren wie Billie Eilish, Taylor Swift, Ed Sheeran bis zu André Heller. Den Heller, der Wien wie kaum ein anderer verkörpert, habe ich mehrfach versucht, in die Halle F zu einem Erzähl-Konzert zu bewegen, wie er das damals zu seinem 60. Geburtstag im Radio Kulturhaus gemacht hat. Das ist mir leider nicht gelungen. Und nach dem genialen Format „Hauskonzert“, das vor wenigen Wochen auf ORFIII zu sehen war, wird es wohl auch nicht mehr gelingen, fürchte ich. Vielleicht bringe ich ihn aber noch auf ein Donau-Schiff. (lacht)

An welche Stars erinnern Sie sich gerne bzw. weniger gerne zurück?

Ich erinnere mich an alle gerne zurück. Ich mag nur jene nicht, die sich über ihr Publikum mit abfälligen Bemerkungen lustig machen. Aber mehr sage ich dazu nicht.