Wo Gebäude sich entkleiden, macht Andreas Fogarasi Kunst

Fogarasis Kunstwerke sind zunächst Materialpakete, in denen stellvertretend einige Proben der Bauten von „Vorher“ und „Nachher“ miteinander verschnürt sind. Sie wollen aber auch als Bilder an der Wand oder – in einem Fall – als frei stehende Skulptur gesehen werden. Wer sich darauf einlässt, vermag Bezüge zur abstrakten Kunst zu erkennen, denkt womöglich an den „Homage to the Square“ des Bauhaus-Künstlers Josef Albers oder Constantin Brancusis Sockel-Säulen-Konstrukte.