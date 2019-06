Wien Museum Neu: „Natürlich ist es – auch – ein Klotz“

In einem der Säle sieht man den Beton, der für die „fette Matratze“ verwendet werden soll. Bunzl widerstrebt der vom Boulevard geprägte Begriff: „Natürlich ist er – auch – ein Klotz“, so der Direktor. „Aber die Architekten wollten etwas über dem Haerdtl-Bau Schwebendes. Und das ist ihnen mit dem Fugengeschoß gelungen.“ Der Neubau – gemeinhin „ Schwebegeschoß“ genannt – setzt also nicht nahtlos auf dem Bestand auf; als Trennung fungiert eine Terrasse, die einen spektakulären Blick auf die Karlskirche verspricht.

Seit der Präsentation des siegreichen Projekts von Winkler+Ruck und Ferdinand Certov im Jahr 2015 hat sich einiges getan – etwa in der Materialität. Der „Klotz“ sollte nicht so schwer auf dem denkmalgeschützten Baukörper lasten. Man verwendet daher einen betont hellen Beton und lässt Fugen zwischen den Brettern der Holzverschalung. Dies führt dazu, dass die Ritzen zu Lamellen werden. Die Oberfläche werde daher, so Werner, reliefartig sein und sich im Laufe des Tages aufgrund des Lichteinfalls verändern.

An sich soll das Wien Museum wieder, wie einst, ein Solitär sein. Ob die dreigliedrige „Brücke“, das Verbindungselement zum benachbarten Winterthurgebäude, wirklich abgerissen wird, scheint aber noch offen zu sein. Die Entscheidung habe das Versicherungsunternehmen Zurich zu treffen, das im Gegenzug für den Abriss der Brücke das Gebäude aufstocken darf. Allerdings laufen gegen das Vorhaben vom Boulevard unterstützte Bürgerinitiativen Sturm.

Das neue Rendering der Rückseite veranschaulicht, wenn von der „Brücke“ nur zwei der drei Glieder entfernt würden. Doch dies könne sich noch ändern. Man sei auf alle Eventualitäten vorbereitet, sagt Werner. Mit 30. Juni jedenfalls gibt man die angemieteten Büro- und Lagerräume im Winterthurgebäude zurück.

Eine größere Leichtigkeit bekam der gläserne „Windfang“, den Bunzl „Pavillon“ nennt: „Er ist der Ort des Ankommens und Verabschiedens. Und er ist mit 215 Quadratmetern groß genug für kleine Ausstellungen oder Interventionen.“ Hier könne man auf gesellschaftspolitische Ereignisse reagieren.

Im anschließenden Foyer werde man Haerdtls Handschrift deutlich sehen können – wie sonst nur im vertäfelten Direktionsbüro. Denn überall gab es im letzten halben Jahrhundert Eingriffe. „Wir erhalten nur die originalen Teile“, sagt Bunzl. Dem Erweiterungsbau zum Opfer fällt daher auch die nachträgliche Verglasung des Atriums.

Dass der Innenhof die Stützen für die „Matratze“ und die Erschließung beherbergen werde, stimmt allerdings nicht: Als Träger fungieren seitlich des Atriums hochgezogene Wände; Treppen und Lifte befinden sich im Haerdtl-Bau.