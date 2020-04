Michael Haneke im Interview: "Wir sind einer Tragödie nicht würdig"

Ich glaube, man kann heute gar nicht mehr von Großbürgertum sprechen. Es gibt reiche und weniger reiche Kleinbürger, und die beschreibe ich auch (lacht). Dieser Schicht gehöre ich auch an. Und ich schreibe darüber, weil ich sie am besten kenne. Ich könnte keinen Film über einen Hafenarbeiter in Le Havre machen, weil ich dessen Leben nicht kenne. Und wenn Sie einen Film über eine Familie machen, machen Sie auch automatisch einen Film über die Gesellschaft, der diese Familie repräsentativ angehört. Diese Hierarchie, die es in dieser Familie gibt, ist natürlich auch Abbild unserer Gesellschaft. Ich kenne keine Großbürger, ich kenne reiche Kleinbürger, und wir kochen alle in derselben Suppe. Proletarier gibt es auch nicht mehr, das sind jetzt die Ausländer, und die müssen die demütigenden Berufe ausüben. Im Prinzip geht es uns hier in den westlichen, reichen Ländern unheimlich gut. Wir sind auf eine Weise privilegiert, dass wir jeden, der sich beklagt, eigentlich ohrfeigen müssten über die Frechheit angesichts des Elends, das uns umgibt und auf dessen Schultern wir stehen.

"Happy End" scheint "leichter" und weniger klaustrophobisch als Ihre anderen Filme.

Der Film ist keine Tragödie. Wir sind ja einer Tragödie nicht mehr würdig. Es ist eine Farce und auch als solche gedacht. In der Dramengeschichte hat das Trauerspiel die Tragödie abgelöst und schließlich die Farce das Trauerspiel. Ich habe mich gefreut, wie ich gehört habe, dass die Leute im Kino lachten. Es ist eigentlich unmöglich, uns noch ernst zu nehmen, denn die Leiden finden rundherum statt. Wir, in den verwöhnten Ländern, sehen es als Fernsehbericht, als Schauspiel: Wir sind nicht drin, wir können es von außen betrachten.

Der Titel "Happy End" gibt Raum für Spekulationen: Ist das Ihr letzter Film?

Lassen wir uns überraschen (lacht).