"Wir können Kulturstätten sofort wieder aufsperren"

Welche Tests bietet Ihr Start-up an, was ist der Unterschied zu den bereits vorhandenen Tests, z.B. jenen, die über die Teststraßen gratis zu beziehen sind?

Dieser Preis-Vergleich ist insofern kritisch, weil die Teststraßen auch enorme Kosten für den Steuerzahler verursachen. Bei fairer Kalkulation aller Kosten stellt sich heraus, dass ein DIY-PCR Test für zu Hause mit der personalintensiven öffentlichen Teststraßen in etwa gleich viel kostet. Wir bieten ausschließlich den „Gold-Standard“ PCR-Prozess mit höchster Sicherheit (99 Prozent „Accuracy“) an, da dieser Zugang eine viel stärkere, aber vor allem nachhaltige Wirkung auf die Pandemie-Entwicklung mit sich bringt. In unserem Anwendungsprozess bekommt die Wiener Erfindung der Gurgelvariante eine bedeutende Rolle. Sie ermöglicht eine Selbstanwendung vor laufender Kamera per App (u.a. wichtig für die Personen-Identifikation), ohne dass der Proband wie z.B. bei Nasen-/Rachenabstrich Fehler bei der DIY-Virusentnahme machen kann. Gemeinsam mit einem Datenschutz-konformen IT Prozess, Direktverlinkung mit dem Labor bis hin zur QR-Code-Einlasskontrolle kann sich jede Person einfach in nur drei Minuten zu Hause testen, bevor er/sie ein Event oder z.B. ein Flugzeug betritt. Basierend auf dem globalen Patent gemeinsam mit unserem Hersteller Partner Lead Horizon sind wir mit diesem Gesamtprozess der einzige Anbieter am Weltmarkt.

Welche Voraussetzungen müssten gegeben sein, damit das Öffnen von Theatern, der Nachtgastronomie funktioniert?

Wir können ab heute sofort einen sicheren und reibungslosen Prozess für die Nachtgastronomie anbieten. Es bedarf aber vordefinierte politische Mechanismen um der Veranstaltungsbranche Planungssicherheit zu geben. Es gibt epidemiologische Rahmenbedingungen welche wir alle nicht beeinflussen können und sich der ganze Prozess natürlich flexibel anpassen muss. In Bezug auf die Flexibilität wünsche ich mir einen produktiven Diskurs mit der Politik, weil genau hier liegt die Chance für das schrittweise Öffnen. Ein Beispiel: Bei Ampel Orange/Gelb könnte man mit gezielten PCR-Testings bestehende Lockdown-Regeln in Bezug auf Öffnungszeit und Kapazität gezielt „aushebeln“. Natürlich auch hier wieder jeweils in Absprache mit der lokalen Gesundheitsbehörde. Eine weitere Voraussetzung ist die Schaffung und Garantie von einem sogenannten „Safe Space“, oder anders gesagt: Jede Person, angefangen von Gast/Kellner/DJ, etc., muss ein negatives Testergebnis vorzeigen, das nicht älter als 72 Stunden ist.