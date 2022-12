"Winnetou" & Co: TV-Klassiker zu den Weihnachtsfeiertagen

Das Aufregerthema des Sommers war ein erfundener Ureinwohner Amerikas und die Frage: Ist Winnetou noch korrekt? Egal auf welcher Seite Sie stehen: Er läuft im Weihnachtsfernsehen. Am heutigen Christtag wird Winnetou I. auf ORF2 zu sehen sein (14.35 Uhr), am morgigen Stefanitag folgt Winnetou II. (14.45 Uhr, ORF2) - am 31. 12. folgt dann übrigens Teil 3.

Daneben gibt es am heutigen Christtag thematische Klassiker des Feiertagsfernsehens: In Mary Poppins’ Rückkehr tritt Emily Blunt als das praktisch perfekte Kindermädchen auf, das der Familie Banks zur Seite steht, wenn sie sie am meisten braucht. Eine Fortsetzung des Originals aus dem Hause Disney (14.05 Uhr, ORF1).