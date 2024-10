Sie sorgt für Skandale, wird verehrt (von Männern), verfolgt (von Journalisten), verachtet (von vielen). Sie ist eine bürgerliche, geschiedene Amerikanerin, die in das englische Königshaus einheiratet.

Ihr Name ist nicht Meghan Markle, sondern Wallis Simpson. Sein Name ist Edward. Ihretwegen dankt er im Jahr 1936 als König ab, der er ohnehin nie sein wollte. Eine Tragödie, Wallis wird zur Hassfigur. Und was ist mit der viel beschworenen Liebesgeschichte?

Für die Publizistin Michaela Lindinger steht fest: Die Liebe ist zu Ende, bevor sie richtig beginnt. Das liegt auch an der Persönlichkeit der Amerikanerin.

Doch wie tickt Wallis Simpson, die es immerhin als erste Frau auf ein Time-Cover schafft? Lindinger widmet sich in der ersten deutschsprachigen Biografie über Wallis Simpson vor allem dieser Frage. Auch Österreich spielt eine Rolle in der Geschichte.