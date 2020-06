Es muss wehtun, damit die Buchstaben zu Engeln werden

Man braucht ein Lexikon, um dieses Buch zu lesen. Namen, Biografien, teils dokumentiert, teils erfunden. 1000 Seiten, vieles davon Archivmaterial. Zu jedem Kapitel setzt es x Fußnoten.

Anstrengend ist das.

Ob sich das lohnt? Ist es denn ein Meisterwerk?

Die meisten sagen: Ja.

Der österreichische Schriftsteller Clemens J. Setz schwärmt von amerikanischen Autor William T. Vollmann und nennt ihn in der Zeit einen „Autor mit einer großen Seele“.

Man könnte auch sagen: Vollmann ist als Autor eher der obsessive Typ. Er neigt zum manischen Schreiben. Hat ein Faible für 3000-seitige Gewaltabhandlungen („Rising Up and Rising Down“, nicht übersetzt).

Diesmal also „Europe Central“. Auch ziemlich grausam. Am schlimmsten ist die Geschichte von der Mutter, deren Folter daraus besteht, dass sie zuschauen muss, wie ihr Kind gefoltert wird. So etwas kann man eigentlich nicht lesen.

Das Epos über den Zweiten Weltkrieg ist eine Totalitarismus-Studie in Nazi-Deutschland und im Stalinismus, die in 37 Geschichten von Gewalt und Krieg erzählt. Die verschiedenen Schriften auf dem Cover – Fraktur, Druckschrift und kyrillisch – warnen vor: Es wird ernst.

Der historische Abriss über die Jahre 1914 bis 1975 ist außerdem ein Künstlerroman. Im Mittelpunkt stehen der russische Komponist Dmitri Schostakowitsch und seine Geliebte Elena Konstantinowskaja („Vor allem ist Europa Elena“). Weiteres Personal sind unter anderen die bildende Künstlerin Käthe Kollwitz, die Schriftstellerin Anna Andrejewna Achmatowa , der Dokumentarfilmer Roman Karmen; außerdem kommen Lenin-Attentäterin Fanny Kaplan und Wehrmachtsgeneral Friedrich Paulus vor.

Die Geschichten erzählen von Menschen, die sich auf den Terror einlassen oder eben nicht.