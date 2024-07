Man hat sich damals auf 50 Millionen Euro geeinigt. Vielleicht liegt es jetzt schon bei 150 Millionen. Da der Goldwert nicht so bedeutend ist, haben wir uns damit getröstet, dass der Dieb das Kunstwerk nicht einschmelzen wird. Aber er hat Erpresserbriefe geschrieben, hat einmal fünf und einmal zehn Millionen Euro gefordert mit der Drohung, die Saliera in die Donau zu schmeißen. Da haben wir natürlich gezittert.

Die spektakulärste Geschichte Ihrer Amtszeit war der Diebstahl der Saliera 2003 – ein goldenes Prunkstück von Cellini aus dem 16. Jahrhundert, ein Salzfass. Der Dieb drang über ein Baugerüst ein, in die abenteuerliche Suche danach waren auch Sie selbst involviert. Der „Albtraum“, wie Sie ihn selbst bezeichnen, ging erst nach drei Jahren zu Ende, als der Dieb gefasst war. Sie gerieten da auch selbst ins Kreuzfeuer der Kritik. Haben Sie nun einen Zorn auf Journalisten? Zorn nicht, aber ich war verärgert, weil ich mich ungerecht behandelt gefühlt habe. Wegen des Baugerüsts hatte ich ja davor bei der Burghauptmannschaft wegen einer Alarmanlage angefragt. Das wurde ebenso abgelehnt wie eine Fenster-Vergitterung. Ich habe nach dem Raub meinen Rücktritt angeboten, aber die Ministerin meinte: „Sie können ja nicht neben jeder Vitrine stehen.“ Ich war dennoch geschockt, das war schließlich eines unserer wichtigsten Objekte.

Warum reisten Sie mit einem Fremden nach Italien, der behauptet hatte, Sie gegen Geld zur Saliera zu bringen? Natürlich war ich erpicht, sie selbst zu holen. 6.000 Euro wollte er. Wir sind in der Nacht gefahren, ich am Steuer. Via Handy-Ortung wurde er als Betrüger entlarvt – und ich bin mit leeren Händen heimgekommen. Ich war aber immer überzeugt, dass das Fass irgendwann einmal wieder zurückkommen werde.

Der echte Dieb veranstaltete danach eine „Schnitzeljagd“ via SMS durch den Wienerwald, um unerkannt an Lösegeld zu kommen.

Mit seinem letzten SMS konnten wir eine SIM-Karte identifizieren. Das Handy war in einem A1-Shop auf der Mariahilfer Straße gekauft, der Täter dabei von der Videoüberwachung gefilmt worden. Weil sich einzelne Medien dann nicht mehr an das Stillhalteabkommen halten wollten, haben wir eine Pressekonferenz abgehalten.