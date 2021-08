Wiener Volkstheater: Geheimnistuerei um das Sanierungskonzept

Ein Beispiel: Die Rechercheplattform Dossier hatte sich auf Facebook beim Volkstheater bedankt. Denn dieses „hat uns Sendezeit am Infoscreen geschenkt“, also auf den Bildschirmen in den Öffis: „Einfach so.“ Das Team rund um den neuen Direktor Kay Voges sei „a Traum!“ So einfach erwirbt man sich Medienlob.

Eppinger wollte wissen, welchen „konkreten monetären Wert“ diese Werbezeit gehabt habe. Und: „Wie beurteilen Sie den Umstand, dass ein hochsubventioniertes (...) Theater sein eigenes Werbebudget einfach verschenkt“, de facto Medienpolitik betreibe? Gegenüber Ihrem Tratschpartner meinte Eppinger, dass es ihm nicht um Dossier ginge, das die Regierungsarbeit kritisiert, sondern dass er die Vorgangsweise des Volkstheaters hinterfragungswürdig finde. Kaup-Hasler antwortete jedoch nicht – mit dem Hinweis, dass Werbestrategien Angelegenheit der Kulturinstitution seien.

Eine andere Frage widmet sich der Forderung des StRH, für das Volkstheater ein Sanierungskonzept zu erarbeiten. Ein solches wurde 2019 in Aussicht gestellt. Liegt es vor? Wenn ja: „Welche konkreten Einsparungs- und Effizienzpotenziale wurden nunmehr gefunden?“

Auskunftsunfreudig

Kaup-Hasler antwortete, dass „ein Sanierungskonzept im Rahmen der Dreijahresplanung 2021/2022 vorgelegt“ werde. „Dies wird Ende Juni erfolgen.“ Die Stadträtin tat so, als wüsste sie nicht Bescheid, weil das Ereignis erst in der Zukunft stattfindet. Ihre Antwort ist allerdings mit 2. Juli datiert. Sprich: Zu diesem Zeitpunkt kannte ihr Büro bereits die Fakten. Ihr Tratschpartner fragte also nach. Aber man war auskunftsunfreudig: Das Volkstheater habe eine wirtschaftlich ausgeglichene Planung erarbeitet und dem Aufsichtsrat vorgelegt, Details seien im Haus zu erfragen.

Das soll nun das Sanierungskonzept gewesen sein? Immerhin dürfte das großzügige Verschenken von Eintrittskarten der Vergangenheit angehören: Auf „Marketingaktionen, die in der Vergangenheit nicht den erwarteten Multiplikationseffekt erzielt haben“, werde verzichtet, so Kaup-Hasler.

Einen großen Ansporn, wirtschaftlich zu agieren, gibt es allerdings nicht. Noch unter Anna Badora lag die Zielvereinbarung bei einem Eigendeckungsgrad von 22 Prozent. Die Direktorin aber spielte das Haus halb leer. Der Eigendeckungsgrad sank auf 18,6 (2018) und 16,4 Prozent (2019). Nun, unter Nachfolger Voges, wird bis 2023 ein durchschnittlicher Eigendeckungsgrad „von zwölf Prozent angestrebt“. Zum Vergleich: Jener des Burgtheaters lag 2018/19 bei 26 Prozent. Und das Theater in der Josefstadt schaffte gar 40 Prozent.